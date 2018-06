TMW - Tottenham, offerta di 55 milioni per de Ligt. Juve indietro

La Juventus continua a monitorare la situazione di Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax che ieri ha giocato proprio all'Allianz Stadium con gli Oranje, contro l'Italia. Lo stopper è valutato molto (circa 60 milioni di euro) e c'è da registrare un'offerta del Tottenham di 55 milioni. La Juve è indietro e, in generale, il diciottenne appare troppo caro per un'eventuale esperienza in Italia.