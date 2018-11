TMW - Tottenham, scout a Genk per Italia-Usa: obiettivo Barella

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Tottenham ha avuto modo di monitorare, a Genk, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale Italiana, nella sfida contro gli Stati Uniti. La prestazione è stata giudicata buona dagli scout degli Spurs, tanto che i londinesi si sono messi in fila per il calciatore, sempre più nel mirino dei grandi club grazie alle ottime partite degli azzurri.

VALUTAZIONE E CONCORRENZA - La prima a fare offerte a Giulini, intorno ai 30 milioni di euro, è stata l'Inter, nella scorsa estate. La risposta è stata negativa per due motivi: i margini di crescita di Barella e l'idea che potesse valere ancora di più dopo qualche mese. Scommessa vinta, sebbene i nerazzurri stiano continuando a valutare l'opportunità di inserirlo in organico nei prossimi mesi, magari dopo il via libera della UEFA per il Fair Play Finanziario. Monchi, nei mesi scorsi, ha fatto recapitare una proposta di 35 milioni, rimandata al mittente. Il prezzo giusto, in questo momento, è di 50 milioni di euro. Non poco.