TMW - Udinese e Bologna si muovono per Bonifazi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il buon rendimento offerto finora e soprattutto dopo le buone prestazioni contro la Roma (gara in cui ha anche segnato) e contro la Juve, hanno ulteriormente attirato l'attenzione su Kevin Bonifazi, il difensore classe '96 in prestito alla Spal ma di proprietà del Torino. In particolare in vista di gennaio si sono già mosse l'Udinese e il Bologna, che hanno sondato il Torino e che sarebbero pronte a formulare la loro offerta.