TMW - UEFA, Marchetti: "Dal calcio italiano arrivati segnali importanti"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Giorgio Marchetti, Direttore delle competizioni UEFA, parla dall'assemblea della FIGC: "Il calcio italiano cessa di essere una democrazia sotto tutela. Il pallone vive momenti di conflitti di interessi, di tensioni di crescita e cambiamento, oltre a pulsioni centrifughe. E' stato un anno di dibattito politico, di asprezza, ma i segnali arrivati sono importanti. La forza del calcio italiano è lì, intatta: la esprimono i giovani, le Under, le ragazze. Le Under sono il futuro del calcio e se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un buonissimo giorno. Poi i club: non è solo la semifinale della Roma, il terzo posto nel ranking europeo è significativo. Poi la 'colomba dell'alleanza', ovvero la gara fatta contro la Polonia, dove l'Italia si è garantita un posto nell'elite europea. E' l'auspicio per la nuova pagina che state costruendo e scrivendo per il calcio che verrà".