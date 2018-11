TMW - Under 21, Luperto lascia il ritiro: per lui risentimento muscolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra convocazione sfumata per Sebastiano Luperto (che aveva saltato anche il doppio confronto di ottobre), difensore del Napoli, che non potrà difendere i colori dell'Under 21 italiana a causa di un risentimento muscolare diagnosticatogli oggi. Per il centrale di piede mancino rientro a Castervolturno già in giornata.