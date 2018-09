TMW - Valencia-Juve, tra campo e mercato: i bianconeri studiano Ferran

Valencia-Juventus, tra campo e... mercato. Il primo big match del Gruppo H di Champions è pronto a regalare spettacolo. Con un occhio particolare anche a quel Ferrán Torres che da tempo piace ai bianconeri - messo nel mirino qualche anno fa dall’ex Juve Pablo Longoria, oggi ds del Valencia - e che, proprio contro Cristiano Ronaldo e compagni, potrebbe ottenere spazio come nell’ultima giornata di Liga dinanzi al Betis. Esterno d’attacco classe 2000, il più giovane talento del campionato spagnolo continua infatti ad attirare l’intesse delle big europee (rifiutate nei mesi scorsi le avances di Manchester United, City, Barcellona e Liverpool), protagonista sia coi taronges che con la Rojita Under 19. La Vecchia Signora, che domani cerca i primi tre punti del suo girone, ne approfitterà così per osservare da vicino una delle più interessanti promesse del calcio internazionale.