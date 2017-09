TMW - Valero: "Spero che l'Inter mi aiuti a riconquistare la Nazionale"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine di un evento di sponsorizzazione per l'Inter alcuni tesserati dell'Inter hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco il pensiero di Borja Valero dal palco: “Tornare in Nazionale sarebbe un sogno. L’Inter è una grande squadra che potrebbe aiutarmi a realizzarlo. Quando sei in campo giochi sempre al massimo. Poi se vinci molto meglio”.