TMW - Valzer dei portieri: tra Audero, Viviano e Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile giro di portieri in Serie A. Il Genoa sta lavorando per ultimare l'arrivo di Vidosek, ma anche per dare un portiere di affidamento per il dopo Perin. Piace Audero, anche se in pole position c'è Skorupski (su di lui, defilate, Fiorentina e West Ham). Il numero uno del Venezia piace al Bologna, che pensa pure al ritorno di Viviano se Mirante dovesse finire a Roma come vice Alisson. Poi c'è Marchetti, in scadenza con la Lazio, come possibile idea viola, mentre a Parma cercano un portiere titolare.