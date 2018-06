TMW - Verona, prime offerte ufficiali di Samp e SPAL per Fares

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo i sondaggi, ecco le prime offerte ufficiali. Il futuro di Mohamed Fares, polivalente esterno del Verona, sarà lontano dal Bentegodi e gli interessamenti per questo mercato non mancano. Nei giorni scorsi si sono mossi per il nazionale algerino, con tempi e modi diversi, Genoa, Bologna e Parma fra le altre, ma secondo le ultime raccolte da TMW al momento sono Sampdoria e Spal le squadre maggiormente interessate. Tanto che nelle ultime ore entrambi i club hanno avanzato una prima proposta ufficiale all’Hellas per l’acquisto del cartellino del classe ’96.