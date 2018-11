TMW - West Ham, incontro con Joorabchian per Gabigol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il West Ham, alla ricerca di un attaccante, sta sondando diversi profili internazionali. Dopo il no per El Shaarawy - la Roma lo ritiene pressoché incedibile - c'è stato un incontro tra i dirigenti del club londinese e Kia Joorabchian, procuratore di Gabigol. Il brasiliano di proprietà dell'Inter, ora capocannoniere con il Santos, ha ammesso ieri di voler tornare in Europa.