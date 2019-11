Fonte: dall'inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore il nome di Alejandro Grimaldo del Benfica è tornato a risuonare con forza in ottica Napoli. Un nome su cui gli scout azzurri sono attenti da tempo, col contratto attualmente in scadenza nel 2021 che non regala certezze al club lusitano.

Da qui l’idea per il Napoli, anche se dal Portogallo non arrivano aperture. Anzi. Perché secondo le ultimissime raccolte da TMWal WyScout Forum il classe ’95 è in trattativa col Benfica proprio in queste settimane per cercare di trovare la quadratura in merito al suo rinnovo. Le parti stanno ragionando e nei giorni scorsi si sono avvicinate in maniera importante, con Grimaldo che presto potrebbe mettere nero su bianco un nuovo accordo fino al 2025. Un rinnovo che, dovesse realmente arrivare, complicherebbe non poco i piani del Napoli.