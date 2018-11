TMW - WyScout nella casa di De Ligt. L'Ajax non si smuove dai 50 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Olanda, così come in Italia, si fa un gran parlare del futuro di Matthijs De Ligt, talentuoso difensore in forza all'Ajax. Il WyScout Forum 2018 si svolge all'interno della Cruyff Arena, ovvero la casa sportiva del classe '99 accostato da tempo alla Juventus (che lo segue dall'estate) e nelle ultime ore alla Roma (che difficilmente potrà mettere in ponte un'operazione di questa portata economica). L'Ajax, da parte sua, non ha alcuna intenzione di privarsi del prodotto del proprio settore giovanile, soprattutto a gennaio. In vista dell'inverno infatti il ds Overmars sta cercando di alzare un muro per proteggere il giocatore dagli assalti delle big europee, fra cui segnaliamo Liverpool, Barcellona e Real Madrid. Anche se queste attenzioni non dispiacciono dalle parti di Amsterdam, visto che la valutazione del cartellino continua a salire. Ad oggi, per far vacillare i Lancieri, servirebbero non meno di 45-50 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, che proprio per la sua entità sembra più adatta ad un'operazione estiva piuttosto che a una invernale.