TMW - WyScout, via al Forum di Amsterdam: presenti club da tutto il mondo

Mirko Pigliacelli e il Craiova, avanti insieme. La società rumena è al lavoro per riscattare anticipatamente il portiere dalla Pro Vercelli. Sensazioni positive, si va verso il riscatto anticipato. E Pigliacelli presto sarà interamente un giocatore del Craiova per i prossimi tre anni......

Calcio2000: In edicola: interviste con Kalinic, Sansone, Chivu, Di Francesco, Turone, Ballotta e tanto...

Felipe racconta: "Per l'approdo all’Inter, devo ringraziare Cassano"

Calcio2000: In edicola: interviste con Conti, Amelia, Nappi, Felipe e tanto altro

Ledesma e i 10 giorni in rossonero: "Forse sbagliai, ma il Milan era il Milan"

Ledesma racconta: "Sbagliai anche io, non solo Lotito e il club"

Calcio2000: In edicola: Guida alla Serie A, intervista con Ledesma e Macheda e tanto altro ancora!

Sporting Lisbona, Piccini: "Credo che l’Italia non sia nel mio futuro"

Calcio2000: In edicola: Intervista con Piccini e Palomino, album Panini in regalo e tanto altro ancora!...

Juve, Bentancur: "Buffon? Non credo abbia veramente 40 anni"

Calcio2000: In edicola: Intervista con Bentancur, Telles, Trezeguet, De Sisti, Di Francesco e tanto altro...

Calcio2000 In edicola: Intervista con Cristante, E. Chiesa e tanti speciali!

Spal, Antenucci: "Fra 3-4 anni mi vedo ancora in campo"

Calcio2000- In edicola con la Guida completa alla Serie A 2018/19

Dall'Italia, con Juventus, Roma, Inter e non soltanto, agli angoli più remoti del pianeta. Club e intermediari. Dirigenti e procuratori. Agenzie. C'è il Mercato a livello internazionale nella splendida cornice della Johan Cruyff Arena di Amsterdam, stadio dell'Ajax e teatro del WyScout Forum 2018. Una due giorni che Tuttomercatoweb.com seguirà da vicino. Indiscrezione dopo indiscrezione, notizia dopo notizia, intervista dopo intervista, tutto sulle nostre colonne.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy