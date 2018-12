Fonte: Dal nostro inviato a Berna

Un dubbio che non sarà la rivoluzione ma che conta tanto, nello scacchiere di Seoane. Fassnacht o Bertone, un uomo solo per capire quello che sarà domani l’undici dello Young Boys che affronterà la Juventus allo Stade de Suisse. Out Sulejmani, infortunatosi nell’ultima gara di campionato vinta a fatica 3-2 in casa contro il Thun, mancherà anche Von Bergen al centro della difesa.

(4-3-3): Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Camara, Benito; Sow, Fassnacht, Aebischer; Ngamaleu, Hoarau, Assalè