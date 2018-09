TMW - Zaza: "Non chiedo pazienza, siamo l'Italia. E sappiamo come si fa gol"

Fonte: Dal nostro inviato a Lisbona, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero gol per l'Italia e per Simone Zaza, che ha ritrovato l'azzurro in gare ufficiali per la prima volta dopo due anni. Il centravanti lucano ha parlato della sua condizione e della gara persa questa sera per 1-0 contro il Portogallo: "Io non giocavo 90 minuti da tanto. A parte questo, abbiamo giocato contro i campioni d'Europa: gli mancava un pezzo importante, ma hanno qualità. Nonostante tutto, io credo che non abbiamo fatto una brutta partita. La differenza è che loro l'hanno buttata dentro e noi no".

Ci chiedete pazienza.

"Io credo che l'anno scorso tutti gli attaccanti che sono stati convocati adesso sono arrivati in doppia cifra. Ciro è stato capocannoniere in Serie A, ovviamente c'è sempre da imparare e io sono il primo a volerlo fare. Però sappiamo fare gol: dobbiamo lavorare tanto ed evidentemente fino ad adesso non l'abbiamo fatto a sufficienza. Forse serve più tempo, questo non lo so. Io non vedo l'ora di lavorare per capire bene meccanismi e dinamiche. È un gruppo giovane con tanti giocatori nuovi. Non è facile, però siamo la Nazionale e dobbiamo fare risultato".

I tifosi vorrebbero un po' più di grinta. E di pericolosità.

"Io non chiedo pazienza a nessuno. Riconosco i nostri limiti: non posso parlare a nome di tutti, ma non ho certo peli sulla lingua. Do sempre il massimo, sbaglio tanto però cerco di dare sempre il 100%. Evidentemente non basta e lavorerò ancora di più".

Come ti trovi a giocare con un altro centravanti?

"Io ho giocato un anno con i due attaccanti, l'anno scorso, e ho fatto 14 gol. A Sassuolo al primo anno in A ne ho fatti 12. Non penso sia il modulo il problema".