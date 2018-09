TMW - Zenit San Pietroburgo, affondo per Marchisio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Zenit San Pietroburgo sta provando il grande colpo per il centrocampo di Sergej Semak ed è in queste ore in contatto col numero uno degli svincolati provenienti dall'Italia, Claudio Marchisio. Stando a quanto da noi raccolto, il centrocampista sarebbe intrigato dall'offerta russa, aumentata proprio nelle ultime ore, poiché i blu-bianco-azzurri vorrebbero bruciare la concorrenza e portare a casa un rinforzo di alta qualità perla propria linea mediana.