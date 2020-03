Tommasi sul taglio stipendi: "In caso di stop l'accordo della Juve sarà base di partenza"

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, sindacato dei calciatori, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport ripartendo dall'accordo sul taglio degli ingaggi della Juventus: "Con Chiellini sono sempre in contatto: hanno voluto affrontare il discorso prima di tutti, trovando un accordo con piena soddisfazione. Non mi sento delegittimato, perché dovrei? Noi diamo una cornice ma senza togliere l'autonomia dei singoli. Nel caso in cui i campionati dovessero non riprendere, la base di accordo dei bianconeri potrebbe essere una base di partenza per tutti". Poi sulla salute dei calciatori: "L'allarme dei medici sportivi è anche il nostro. Prima di ripartire sarà necessario certificare l'idoneità fisica. La polmonite non è una barzelletta".