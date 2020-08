TOP 100 TMW - 1° posto: Immobile. Il re europeo dei marcatori torna sul trono, due anni dopo

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19?

Al primo posto troviamo Ciro Immobile. E non poteva essere altrimenti, perché se riesci a segnare 36 reti in 37 partite, vincendo Scarpa d'Oro ed eguagliando il record di reti in una singola stagione di Serie A significa che hai fatto qualcosa di straordinario. Il centravanti della Lazio si riprede lo scettro di miglior giocatore del campionato, dopo l'interregno della passata stagione. Fa anche meglio di due anni fa, quando finì davanti a tutti con una media di 6.64. Alla Lazio ha trovato l'ambiente ideale, si trova a suo agio sotto la gestione Inzaghi e avere alle spalle uno come Luis Alberto è manna dal cielo.

Presenze: 37

Reti: 36

Assist: 8

Media voto: 6.69