TOP 100 TMW - Caicedo come Cesarini, Gosens terzino goleador. Posizioni dalla 56^ alla 60^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 56 alla 60:

56 - HAMED JUNIOR TRAORÈ (Sassuolo) 6,21

Ci si aspettava il salto di qualità, e finalmente sembra essere arrivato. Il Sassuolo vola in classifica, un quarto posto frutto del lavoro e delle intuizioni di Roberto De Zerbi. Tra i tanti calciatori che si stanno esaltando c'è l'ex Empoli: il ruolo da trequartista gli si addice, perché è bravissimo negli inserimenti e fondamentale quando la squadra neroverde pressa alta.

57 - ROBIN GOSENS (Atalanta) 6,2

Theo Hernandez, Cuadrado e Hakimi stanno facendo la voce grossa, ma tra i terzini ce n'è uno che da diverse stagioni gioca ad altissimi livelli. Il tedesco è sempre una spina nel fianco delle difese avversarie: non sai mai quando può sbucare alle spalle e colpire. Tre gol in campionato e la solita incisività nelle partite che contano. È migliorato anche in fase difensiva.

58 - DEJAN KULUSEVSKI (Juventus) 6,2

È stato l'autentica rivelazione dello scorso campionato, dove ha trascinato il Parma a suon di gol. Juve e Inter se lo sono contesi, alla fine l'hanno spuntata i bianconeri. Lo svedese ha dovuto aspettare un po' prima di vestire la nuova maglia; poi, al debutto, ha subito messo le cose in chiaro. Le sue prestazioni però non sono state sempre esaltanti, complice anche il massiccio turnover a cui ricorre Pirlo, che ancora non ha trovato un assetto definitivo e un undici titolare.

59 - FELIPE CAICEDO (Lazio) 6,2

La Zona Cesarini, già nella scorsa stagione, era stata ribattezzata Zona Caicedo. E anche nella prima parte del campionato l'attaccante ecuadoriano ha confermato la sua abilità nel trovare il guizzo decisivo nei minuti finali. Non è sufficiente per insidiare l'inamovibile Immobile, ma il suo contributo è sempre determinante.

60 - MATTEO POLITANO (Napoli) 6,2

Forse il meno "pubblicizzato" tra gli attaccanti del Napoli, ma sicuramente uno di quelli su cui Gattuso può puntare a occhi chiusi. Giocate in velocità, gol belli e spesso pesanti, sta dimostrando di poter giocare ad alti livelli e può ritagliarsi un ruolo molto importante fino alla fine della stagione.