TOP 100 TMW - Cancelo, aiuto in corsa. Le posizioni dalla 70^ alla 66^

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 70^ alla 66^.

70 - STEFANO SORRENTINO (ChievoVerona) 6.12

A 39 anni è ancora la certezza del ChievoVerona. Alcune prestazioni hanno dell'incredibile, su tutte quella contro una Roma incapace di fargli gol (10 dicembre, 0-0). Gran fetta della salvezza, l'ennesima, è sua. E, particolare non da poco, gioca tutte le partite, tutti i minuti.

69 - JOAO CANCELO (Inter) 6.12

Oggetto misterioso per la prima parte della stagione, al punto che un ritorno alla base Valencia a gennaio era diventato più di un'ipotesi. Per fortuna dell'Inter ciò non è avvenuto e nonostante la flessione nel 2018 dei nerazzurri le prestazioni del portoghese sono state sempre più confortanti. E adesso è diventato uno dei pezzi più pregiati del mercato.

68 - SAMI KHEDIRA (Juventus) 6.12

C'è chi lo critica per il suo lento incedere, molti tifosi della Juventus, evidentemente affezionati a Marchisio, lo vorrebbero fuori per far spazio al Principino. Allegri va per la sua strada e punta sul tedesco che al netto del difetto già citato è una certezza e risponde con uno score di tutto rispetto: 9 reti in 27 partite.

67 - ANDREA PETAGNA (Atalanta) 6.12

La mira è ancora da aggiustare, l'impegno non si discute ed è una dote che Gasperini apprezza di questo centravanti di 22 anni. I problemi fisici l'hanno tenuto fuori da un finale di stagione importante. Ma il segno nella seconda qualificazione all'Europa League l'ha lasciato sgomitando a centro area e servendo numerosi assist.

66 - ALBERTO GRASSI (SPAL) 6.13

Finalmente il centrocampista di proprietà del Napoli è stato valorizzato. Anche se i dubbi a inizio stagione c'erano: un infortunio muscolare l'ha tenuto fuori fino a novembre, poi si è preso la maglia da titolare senza più mollarla. Ora spera in una seconda chance da parte dei partenopei e in ogni caso la sua posizione agli occhi del mercato si è rivalutata.