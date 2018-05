TOP 100 TMW - Da Donnarumma a Immobile: la classifica finale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. In questi giorni abbiamo analizzato, squadra per squadra, la stagione appena conclusa. Ora passiamo ai giocatori e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti nel corso del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può tracciare un bilancio di come sia andato il nostro campionato. Ecco la Top 100 definitiva della stagione 2017/18:

1 - IMMOBILE (Lazio) 6,64

2 - DOUGLAS COSTA (Juventus) 6,63

3 - INSIGNE (Napoli) 6,5

4 - KOULIBALY (Napoli) 6,47

5 - LUIS ALBERTO (Lazio) 6,45

6 - DYBALA (Juventus) 6,43

7 - ALLAN (Napoli) 6,43

8 - ILICIC (Atalanta) 6,42

9 - GOMEZ (Atalanta) 6,39

10 - ALISSON (Roma) 6,39

11 - LJAJIC (Torino) 6,38

12 - VERDI (Bologna) 6,36

13 - FELIPE ANDERSON (Lazio) 6,36

14 - RAFINHA (Inter) 6,34

15 - MILINKOVIC-SAVIC (Lazio) 6,34

16 - SKRINIAR (Inter) 6,33

17 - DE VRIJ (Lazio) 6,32

18 - ICARDI (Inter) 6,31

19 - IAGO FALQUE (Torino) 6,31

20 - DZEKO (Roma) 6,30

21 - CALDARA (Atalanta) 6,30

22 - SIMY (Crotone) 6,30

23 - CHIESA (Fiorentina) 6,29

24 - KOLAROV (Roma) 6,29

25 - BERNARDESCHI (Juventus) 6,29

26 - BROZOVIC (Inter) 6,28

27 - CUADRADO (Juventus) 6,28

28 - PJANIC (Juventus) 6,27

29 - ALBIOL (Napoli) 6,27

30 - QUAGLIARELLA (Sampdoria) 6,27

31 - MARIO RUI (Napoli) 6,27

32 - SUSO (Milan) 6,25

33 - JORGINHO (Napoli) 6,25

34 - ZAPATA (Sampdoria) 6,25

35 - CALLEJON (Napoli) 6,24

36 - LAZZARI (SPAL) 6,24

37 - HANDANOVIC (Inter) 6,24

38 - UNDER (Roma) 6,24

39 - CRISTANTE (Atalanta) 6,24

40 - VERETOUT (Fiorentina) 6,24

41 - HIGUAIN (Juventus) 6,24

42 - ANTENUCCI (SPAL) 6,23

43 - CALHANOGLU (Milan) 6,23

44 - BRIGNOLA (Benevento) 6,22

45 - MERTENS (Napoli) 6,22

46 - FAZIO (Roma) 6,22

47 - CUTRONE (Milan) 6,22

48 - SIRIGU (Torino) 6,22

49 - FREULER (Atalanta) 6,21

50 - PALACIO (Bologna) 6,21

51 - BENATIA (Juventus) 6,20

52 - LUCAS LEIVA (Lazio) 6,20

53 - STRAKOSHA (Lazio) 6,20

54 - MASIELLO (Atalanta) 6,19

55 - SPOLLI (Genoa) 6,19

56 - TORREIRA (Sampdoria) 6,18

57 - ZIELINSKI (Napoli) 6,18

58 - HAMSIK (Napoli) 6,17

59 - ASTORI (Fiorentina) 6,16

60 - LASAGNA (Udinese) 6,16

61 - PALOMINO (Atalanta) 6,15

62 - PERIN (Genoa) 6,15

63 - CHIELLINI (Juventus) 6,15

64 - ROMAGNA (Cagliari) 6,14

65 - MATUIDI (Juventus) 6,13

66 - GRASSI (SPAL) 6,13

67 - PETAGNA (Atalanta) 6,12

68 - KHEDIRA (Juventus) 6,12

69 - JOAO CANCELO (Inter) 6,12

70 - SORRENTINO (ChievoVerona) 6,12

71 - HYSAJ (Napoli) 6,11

72 - NALINI (Crotone) 6,11

73 - CANDREVA (Inter) 6,11

74 - NAINGGOLAN (Roma) 6,10

75 - PELLEGRINI (Roma) 6,10

76 - BARELLA (Cagliari) 6,09

77 - ANSALDI (Torino) 6,09

78 - POLITANO (Sassuolo) 6,09

79 - N'KOULOU (Torino) 6,08

80 - BERISHA (Atalanta) 6,08

81 - TROTTA (Crotone) 6,08

82 - LUKAKU (Lazio) 6,07

83 - DE ROSSI (Roma) 6,07

84 - TAARABT (Genoa) 6,07

85 - TOLOI (Atalanta) 6,07

86 - MANDZUKIC (Juventus) 6,07

87 - CORDAZ (Crotone) 6,07

88 - PRAET (Sampdoria) 6,06

89 - FARAGO' (Cagliari) 6,06

90 - SILVESTRE (Sampdoria) 6,06

91 - CRAGNO (Cagliari) 6,05

92 - BEHRAMI (Udinese) 6,05

93 - MARUSIC (Lazio) 6,05

94 - PAROLO (Lazio) 6,05

95 - BONAVENTURA (Milan) 6,05

96 - CODA (Benevento) 6,05

97 - BUFFON (Juventus) 6,05

98 - HATEBOER (Atalanta) 6,05

99 - PUGGIONI (Benevento) 6,04

100 - DONNARUMMA (Milan) 6,04