TOP 100 TMW - Ibrahimovic è il migliore d'Italia. Con una media voto altissima

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al primo posto c'è ZLATAN IBRAHIMOVIC (media voto 7,5)

Indubitabile re della media voto, la sedia del gol per ora è occupata da altri solamente a causa delle sei presenze finora in campionato. Prima per il Coronavirus, che gli ha fatto saltare un paio di gare, poi per gli infortuni probabilmente dovuti all’età. Anche senza di lui il Milan viaggia a ritmo da Scudetto, probabilmente non lo avrebbe fatto se non fosse arrivato lui. Nelle (poche) gare finora giocate non è mai sceso sotto il 7, riuscendo ad arrivare all’8 contro l’Udinese quando la sua rovesciata ha dato i tre punti ai rossoneri. A 39 anni è qualcosa di particolarmente incredibile, forse nessuno era mai stato così decisivo, escludendo eventualmente i portieri. O Meazza, ma era totalmente un altro calcio.

Serie A

6 partite, 10 gol, 1 assist, 529 minuti

Europa League

3 partite, 1 assist, 173 minuti

I voti di TMW in campionato

Milan-Bologna 7,5

Inter-Milan 7,5

Milan-Roma 7

Udinese-Milan 8

Milan-Verona 7

Napoli-Milan 8

Media voto: 7,5