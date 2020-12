TOP 100 TMW - Il quindicesimo è Zaccagni. Esplosione e interessamento delle big

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al quindicesimo posto c'è MATTIA ZACCAGNI (media voto 6,5).

La grandissima rivelazione di questo fine 2020. Se anche l’anno scorso aveva avuto un discreto rendimento, l’esplosione delle ultime settimane è lì da vedersi, tanto da avere attratto gli interessi di alcune top come il Napoli, che potrebbe puntare su di lui per rinforzare la batteria dei trequartisti, oppure l’Atalanta, alle prese con la sostituzione (eventuale) di Papu Gomez. Prima convocazione in Nazionale - ma non presenza - oltre al record di gol (tre) già agguantato dopo dodici giornate. Probabilmente l’evoluzione si è completata del tutto, considerati anche i quattro assist serviti ai compagni: non c’è solo mera realizzazione.

I numeri di Zaccagni in questo avvio di stagione

Serie A

14 partite, 3 gol, 4 assist, 1.013 minuti

Coppa Italia

1 partita, 63 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

Verona-Roma 6

Verona-Udinese 6,5

Parma-Verona 5,5

Juventus-Verona 7

Verona-Benevento 7

Milan-Verona 7

Atalanta-Verona 7,5

Verona-Cagliari 7

Lazio-Verona 6

Verona-Sampdoria 6,5

Fiorentina-Verona 5,5

Verona-Inter 6,5

Media voto: 6,5