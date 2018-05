TOP 100 TMW - Il vincitore: Ciro Immobile, 29 gol ma niente CL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com. Il vincitore è Ciro Immobile, della Lazio, con una media di 6.64.

Un solo punto percentuale e Martin perse la cappa. Anzi, Douglas Costa, perché il primo nella classifica di TuttoMercatoWeb, dopo Mertens l'anno scorso, è un'altra volta il capocannoniere. Ciro Immobile ha portato la Lazio a giocarsi il posto per l'Europa che conta fino alla fine della stagione, mascherando problemi che si sono palesati quando lui non c'era più. Con una sostituzione, quella di Simone Inzaghi, che grida vendetta come quella di Spalletti con Icardi, in Inter-Juventus, qualche settimana prima.

Un po' di numeri: 33 partite giocate, 29 gol segnati, 10 assist, per una media di uno ogni 93 minuti. Senza di lui la Lazio ha disputato 5 gare, con una sconfitta - contro il Milan - oltre a tre pareggi, due con l'Atalanta e uno con il Crotone. Una sola vittoria, contro l'Udinese in caduta libera, a fine gennaio. Insomma, troppo decisivo per i biancocelesti per potervi rinunciare. E ora? Piace al Milan, per il dopo Kalinic-André Silva. Ma per ora è lui ad aver vinto la classifica di rendimento di questa annata.