TOP 100 TMW - La 2^ posizione: Douglas Costa, un motorino da assist

© foto di Federico Gaetano

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com. La seconda posizione è detenuta da Douglas Costa, della Juventus, con una media di 6.63.

Trentuno partite, quattro gol, tredici assist, molti dei quali decisivi. Più un apporto che è difficile da annoverare nei freddi numeri, ma che andrebbe raccontato. Perché Douglas Costa, con le sue fiammate, ha sconquassato le difese della Serie A, soprattutto nel momento del bisogno, cioè quando le retroguardie si chiudevano a riccio e il pallone pesava molto di più, perché decisivo ai fini della conquista dello Scudetto. Velocità, tecnica e pure sacrificio, è il migliore acquisto della scorsa estate, tanto da non far capire il perché il Bayern Monaco abbia voluto disfarsene frettolosamente. Vero che forse non era un titolare inamovibile, ma certo poteva diventarlo. Anche perché non ha ancora compiuto 28 anni.