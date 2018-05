TOP 100 TMW - La 3^ posizione: Insigne, l'epurato sulla via di Russia2018

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com. La quinta posizione è detenuta da Lorenzo Insigne, del Napoli, con una media di 6.5.

Un'annata così così dal punto di vista delle realizzazioni, solo 8, molto meglio da quello del rendimento, con undici assist che hanno aiutato a portare il Napoli a pochi punti dallo Scudetto. Insigne ha giocato a tutta fascia, pensando anche ad aiutare in fase difensiva, ma ha anche subito il mancato apporto di Faouzi Ghoulam, tanto che da novembre in poi è calato drasticamente in zona realizzazione, proprio perché l'algerino dava un apporto massiccio in fase di sovrapposizione, liberando la possibilità di rientrare sul destro. Un peccato, anche perché Insigne - elogiato proprio fino alla sfida tra Italia e Svezia - è stato l'epurato di lusso, da Ventura, sulla strada per Russia 2018. Per rendimento uno sbaglio, per gol forse no.