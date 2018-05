TOP 100 TMW - La 5^ posizione: Luis Alberto, quasi ceduto a Chicago

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com. La quinta posizione è detenuta da Luis Alberto, della Lazio, con una media di 6.45.

Un anno fa poteva finire ai Chicago Fire. I biancocelesti erano pronti a cederlo di fronte a un'offerta di 4,5 milioni di euro, salvo poi decidere per il meglio, cioè mantenerlo in rosa e provare a fargli fare il vice di Felipe Anderson. Nel frattempo Inzaghi ha dovuto fare a meno del brasiliano, causa tanti intoppi fisici nella prima parte di annata, trovando nell'iberico la giusta sponda per fare crescere, di molto, la propria squadra, il reparto offensivo in primis. Undici reti in stagione, innumerevoli assist, ora è praticamente intoccabile. Annata stratosferica, condita anche da prestazioni superbe in Europa League.