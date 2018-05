TOP 100 TMW - Pilastri Chiellini-Matuidi. Le posizioni dalla 65^ alla 61^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano disputato almeno 17 partite.

Ecco le posizioni dalla 65^ alla 61^.

65 - BLAISE MATUIDI (Juventus) 6.13

Acquisto azzeccatissimo per la Juventus. Dà sostanza, esperienza e qualità. Allegri non se ne è mai privato e non è cosa da poco visti i numerosi impegni della Juventus. Alla fine dell'anno sono 31 le presenze al suo primo anno in Serie A con 3 reti segnate.



64 - FILIPPO ROMAGNA (Cagliari) 6.14

Si parlava da tempo di questo ragazzo, considerato uno dei maggiori prospetti del calcio italiano. Quest'anno ha dimostrato di poter essere uno dei difensori del futuro del calcio italiano. Da ottobre a gennaio le sue prove sono state quasi sempre oltre la sufficienza. Il suo primo anno nel massimo campionato si chiude con 23 presenze.

63 - GIORGIO CHIELLINI (Juventus) 6.15

Il futuro capitano della Juventus è la certezza in una difesa che ha perso a inizio anno Bonucci e che vede sempre più rare le presenze di Barzagli. I problemi fisici lo tengono fuori nelle battaglie finali ma quando c'è stato si è sentito, eccome.

62 - MATTIA PERIN (Genoa) 6.15

La stagione d'addio al Genoa è quella che lo riconsegna integro al calcio italiano: 37 presenze, spesso e volentieri di gran qualità, 12 clean sheets. Tirato a lucido prima del salto di qualità.



61 - JOSE LUIS PALOMINO (Atalanta) 6.15

Veniva dal campionato bulgaro e questo lasciava qualche dubbio. Invece l'argentino si è dimostrato un affidabile centrale di difesa, sempre positivo quando chiamato in causa da Gasperini. Caldara partirà e per lui potrebbe esserci più spazio dalla prossima stagione.