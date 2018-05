TOP 100 TMW - Simy inaspettato. Le posizioni dalla 25^ alla 21^

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 30^ alla 26^.

25 - FEDERICO BERNARDESCHI (Juventus) 6.29

Arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina, non è arrivato allo sbarramento dei 1000 minuti. In compenso ha 22 presenze, per una media di 37 minuti a partita con 4 gol e 6 assist. Non decisivo, certamente determinante in parecchie circostanze, dall'Atalanta al Cagliari, nel giorno della Befana.

24 - ALEKSANDAR KOLAROV (Roma) 6.29

La presentazione è quella che tutti si aspettano. Prima partita, gol all'Atalanta su punizione, con palla che passa velenosa sotto la barriera. Con l'andare delle giornate peggiora, ma c'è anche una grande Champions dalla sua parte. Uno dei migliori acquisti estivi.

23 - FEDERICO CHIESA (Fiorentina) 6.29

Fa la differenza, soprattutto nella prima parte di stagione, dove canta e porta la croce. Poi la Fiorentina migliora, con tutti i suoi effettivi, e lui diventa meno centrale. Comunque la stagione della consacrazione, con tutte le big che lo vogliono.

22 - NWANKO SIMY (Crotone) 6.30

Intruso, se vogliamo, almeno nelle aspettative. L'attaccante nigeriano firma una bella rovesciata contro la Juventus, ma in generale appare all'altezza della massima serie, come in realtà non è mai sembrato nella stagione precedente.

21 - MATTIA CALDARA (Atalanta) 6.30

Si fa male a più riprese durante l'anno, ma è una presenza costante, mastino che viene difficilmente saltato. Ricorda i calciatori di un'altra epoca, quando i difensori erano in grado di marcare e mettere la museruola. Un po' meno classe rispetto all'anno scorso, qualche metodo più rude. Può ancora migliorare molto.