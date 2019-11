TOP 50 TMW - Kumbulla, aria nuova in difesa. Posizioni dalla 25^ alla 21^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Ecco le posizioni dalla 25^ alla 21^.

25 - MATTEO SCOZZARELLA (Parma) 6,43

Grande continuità di rendimento per questo regista che dopo un inizio in panchina, ha vinto la concorrenza di Hernani e Brugman dando ragione a D'Aversa. Fondamentale nell'equilibrio di squadra e nei calci piazzati.

Presenze: 7. Reti: 0. Assist: 1. Minuti giocati: 514'

24 - MARASH KUMBULLA (Hellas Verona) 6,44

Leader difensivo di uno dei migliori reparti della Serie A. Sorprendente l'impatto col massimo campionato, considerato il ruolo marginale l'anno scorso. Sin dalle prime uscite nel pre-campionato ha convinto Juric che ci ha puntato ed è stato premiato. L'Albania ha fiutato il talento del ragazzo di Peschiera del Garda e l'ha soffiato ai colori azzurri: e lo scorso 14 ottobre ha fatto l'esordio con la Nazionale maggiore.

Presenze: 9. Reti: 1. Minuti giocati: 716'.

23 - PIERLUIGI GOLLINI (Atalanta) 6,45

Ha vinto il ballottaggio con Berisha durato due lunghissimi anni e ora insegue la Nazionale nell'anno che porta agli Europei. Grande continuità di rendimento, con alcuni picchi di eccellenza, vedi la partita contro la Roma.

Presenze: 11. Reti subite: 17. Minuti giocati: 990'.

22 - ETRIT BERISHA (SPAL) 6,46

Persa la sfida a Bergamo con Gollini rinuncia alla Champions League per rimettersi in gioco a Ferrara. La squadra è più in difficoltà che mai, ma l'apporto del portiere albanese è fin qui ineccepibile. Monumentale nella partita contro la Juventus, dove è riuscito a guadagnarsi un 8 in pagella.

Presenze: 12. Reti subite: 18. Minuti giocati: 1080'.

21 - CRISTIAN ANSALDI (Torino) 6,50

La fragilità a livello di tenuta fisica gli ha impedito il salto di qualità in carriera, perdendo recentemente il treno Inter. Ma quando è in forma è fra i migliori esterni del campionato italiano. Mazzarri lo ha avuto a pieno regime da fine settembre e nonostante le difficoltà del Torino l'argentino si è sempre salvato.

Presenze: 8. Reti: 1. Assist: 1. Minuti giocati: 597'.