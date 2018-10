Top&flop del Bologna: Il Ropero incanta. Male Pulgar-Dzemaili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Lukasz Skorupski su tutti: in una squadra che subisce in media 14,5 tiri in porta a partita, il portiere polacco ha tante occasioni di mettersi in mostra, e infatti è ai vertici della classifica di rendimento del Bologna. Gli fa compagnia il Ropero, una delle note liete di questo avvio di stagione, mentre i voti di Poli confermano quanto il centrocampista stia mancando a Inzaghi. Su Erick Pulgar pesa il brutto voto rimediato contro il Genoa, con l'espulsione che gli è costata due turni di squalifica e per ora due di panchina. Nota Dzemaili: è molto lontano da quello che i tifosi rossoblù ricordavano.

TOP

Lukas Skorupski (media voto: 6,25)

Federico Santander (media voto: 6,15)

Andrea Poli (media voto: 6,125)

FLOP

Arturo Calabresi (media voto: 5,5)

Blerim Dzemaili (media voto: 5,5)

Erick Pulgar (media voto: 5,25)