Top&flop del Bologna: Santander smentisce tutti. Pulgar, che involuzione

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Alla faccia di chi lo definiva bidone prima ancora di averlo visto: Federico Santander si sta rivelando un acquisto a dir poco azzeccato per il Bologna. Il paraguayano si è inserito benissimo ed è insostituibile per Pippo Inzaghi. Nessuno come lui a livello di rendimento: 6,32 con 4 reti e 2 assist all'attivo. Non sorprende invece Lukasz Skorupski, che a Empoli aveva fatto già vedere il suo talento mentre a Roma era finito in naftalina, chiuso da un mostro come Alisson. Bene Andrea Poli, certezza a centrocampo mentre sempre in mediana si sta rivelando una grande delusione Adam Nagy. L'ungherese arrivò sotto le due torri con grandi credenziali e squadre blasonate che lo cercavano (Benfica). Non è mai decollato e quest'anno, dopo una serie di prestazioni no si è accomodato in panchina, rimenendoci da tre partite consecutive. Probabilmente deluso dal mancato cambio maglia Nico Pulgar sta avendo una grande involuzione, così come Blerim Dzemaili, tornato a furor di popolo a inizio 2018.



TOP

Federico Santander (media voto: 6,32)

Lukasz Skorupski (media voto: 6,25)

Andrea Poli (media voto: 6,21)



FLOP

Adam Nagy (media voto: 5,42)

Nico Pulgar (media voto: 5,43)

Blerim Dzemaili (media voto: 5,59)