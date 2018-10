Top&flop del Chievo: Sorrentino unico sufficiente. Le prime 8 un disastro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Solo Stefano Sorrentino varca la soglia della sufficienza in casa Chievo: l'esonero di D'Anna, ufficializzato questa mattina, non è venuto certo per caso. Il portiere e capitano conquista un bel 6,5 ma il resto della rosa clivense resta ben al di sotto del 6: una fotografia, di quel che è stata la stagione dei veneti finora. Tanti flop: Radovanovic dividerebbe il 5,44 con Rossettini, a testimonianza di un centrocampo in grande difficoltà.

TOP

Stefano Sorrentino (media voto: 6,5)

Emanuele Giaccherini (media voto: 5,93)

Mariusz Stepinski (media voto: 5,75)

FLOP

Luca Rossettini (media voto: 5,44)

Joel Obi (media voto: 5,38)

Perparim Hetemaj (media voto: 5,38)