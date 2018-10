Top&flop del Genoa: l'attacco domina, la difesa affonda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Il primo posto più scontato: Krzysztof Piątek non è solo il miglior giocatore del Genoa, ma di tutta la serie A: l'unico a vantare una media voto di 7,00. Ciò che spicca nei rossoblù è l'incredibile rendimento del reparto offensivo: Goran Pandev a 35 anni sta vivendo una seconda giovinezza come trequartista, mentre Kouamé sembra già un giocatore navigato per il massimo torneo. Guadagna la sufficienza anche Bessa, così come Favilli, Mazzitelli e Sandro anche se non hanno un numero sufficiente di partite giocate. Le note dolenti sono nel reparto arretrato: Zukanovic e Spolli hanno vissuto pomeriggi difficili, così come Hiljemark a centrocampo. Il figliol prodigo Mimmo Criscito, dopo un buon inizio, ha rovinato la sua media nell'ultima sfida contro il Parma, dove ha meritato un 4,5 in pagella.

TOP

Krzysztof Piątek (media voto: 7,00)

Goran Pandev (media voto: 6,60)

Christian Kouamé (media voto: 6,43)

FLOP

Oscar Hiljemark (media voto: 5,75)

Nicolas Spolli (media voto: 5,71)

Ervin Zukanovic (media voto: 5,70)