Top&flop del Napoli: Insigne incanta e in più segna. Hamsik in calo

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Anche con Carlo Ancelotti il rendimento di Lorenzo Insigne è altissimo. E con un'incisività a livello realizzativo di gran lunga superiore: in 10 partite giocate ha già eguagliato lo "score" dello scorso campionato. Allan si conferma un mostro di continuità, così come Dries Mertens, due anni fa il miglior giocatore per rendimento di tutta la Serie A. Occhio a Fabian Ruiz: lo spagnolo, dopo le panchine di inizio campionato sta giocando con regolarità e fornendo prestazioni di altissimo livello: 6,33 per ora la sua media. Al contrario Marek Hamsik fatica ad ingranare, rischiando di scivolare nelle gerarchie. Per la categoria "si può dare di più" anche Mario Rui e Albiol, sotto la sufficienza così come Hysaj (5,91) e Zielinski (5,92).



TOP

Lorenzo Insigne (media voto: 6,64)

Allan (media voto: 6,45)

Dries Mertens (media voto: 6,45)



FLOP

Mario Rui (media voto: 5,75)

Raul Albiol (media voto: 5,85)

Marek Hamsik (media voto: 5,88)