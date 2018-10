Top&flop del Parma: Gervinho trascina i ducali. Terzini da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Che impatto Gervinho! L'ivoriano, tornato in Italia, sta letteralmente trascinando il Parma in questo ottimo avvio di campionato per i crociati, e infatti è il miglior giocatore di D'Aversa per media voto. Nonché il secondo in assoluto nell'intero campionato. Gli fanno compagnia, sul podio ducale, due difensori come Gagliolo e Alves: sintomo di una squadra che sta unendo attenzione e pericolosità. I dubbi? Sulle fasce: Iacoponi e Gobbi sono due tra i giocatori con la media-voto più bassa. In basso c'è anche Ceravolo, nonostante il gol siglato contro il Genoa.

TOP

Gervinho (media voto: 6,9)

Riccardo Gagliolo (media voto: 6,5)

Bruno Alves (media voto: 6,44)

FLOP

Simone Iacoponi (media voto: 5,81)

Fabio Ceravolo (media voto: 5,75)

Massimo Gobbi (media voto: 5,75)