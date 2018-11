Top&Flop del Sassuolo: Boateng, impatto vincente. Locatelli rimandato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



L'acquisto più importante è anche il più convincente: Kevin-Prince Boateng è tornato in Italia con grandi motivazioni e facendo la differenza nel Sassuolo. Il ghanese è già a un gol dal record di reti in una stagione in Serie A. Bene anche Babacar al centro dell'attacco. In ripresa Domenico Berardi, al momento fuori dal podio (6,20 la sua media voto). Bocciato per ora Marlon anche se le ultime prestazioni del brasiliano (media 6,38 contando solo le ultime 4 partite) inducono all'ottimismo. Rimandato al momento anche Manuel Locatelli.



TOP

Kevin-Prince Boateng (media voto: 6,28)

Khouma El Babacar (media voto: 6,25)

Andrea Consigli (media voto: 6,25)



FLOP

Rogerio (media voto: 5,60)

Marlon(media voto: 5,90)

Thomas Locatelli (media voto: 5,94)