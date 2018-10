Top&flop dell'Atalanta: il problema è sulle fasce. Gollini il migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Tra le grandi delusioni di questo avvio di stagione, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo otto giornate di Serie A ha pochi giocatori sopra la media del 6. Spicca tra tutti il portiere Pierluigi Gollini, che ha scalzato Berisha (ne ha giocate 6 su 8) ed è diventato il nuovo portiere titolare. In attacco l'unico che prova a tenere i bergamaschi sopra la linea di galleggiamento è Alejandro Gomez. In difesa - con undici reti subite in otto partite - Masiello è l'unico con la media del 6.

In negativo, spiccano le difficoltà sulle corsie esterne. Non è un caso che voti alla mano i peggiori siano Gosens e Hateboer. Male anche Pasalic: dopo una lunga battaglia estiva con la Fiorentina, l'Atalanta è riuscita a portarlo a Bergamo. Ma per il momento i risultato sono rivedibili.

TOP

Pierluigi Gollini (media voto: 6.33)

Alejandro Gomez (media voto: 6.21)

Andrea Masiello (media voto: 6)

FLOP

Mario Pasalic (media voto: 5.75)

Hans Hateboer (media voto: 5.7)

Robin Gosens (media voto: 5.63)