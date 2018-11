Top&flop dell'Empoli: Zajc è maturo, La Gumina non ripaga l'investimento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.

Buoni voti nonostante una classifica deficitaria, per l'Empoli. Grazie a buone prestazioni, nonostante tutto e peraltro contro squadra nettamente superiori. La stella di Miha Zajc splende anche nel massimo campionato, dopo aver contribuito in modo decisivo alla promozione. Lo sloveno ha segnato 2 reti, servito 2 assist e numerose giocate illuminanti. Impressionante soprattutto nel 2-0 contro il Cagliari alla prima giornata. Con l'infortunio di Provedel ci ha pensato Pietro Terracciano a difendere, benissimo, la porta empolese: epica la prestazione contro il Milan, al punto da meritare un 8 in pagella. Ha solo 18 anni ma promette molto bene Traorè, al punto da essersi preso la titolarità da qualche settimana. Deludono i nuovi acquisti: soprattutto La Gumina, chiamato a rimpiazzare un giocatore importante la scorsa stagione come Donnarumma. Zero reti in 12 partite, media voto di 5,72: una delusione enorme considerato l'esborso di 8 milioni.

TOP

Miha Zajc (media voto: 6,32)

Pietro Terracciano (media voto: 6,31)

Hamed Junior Traoré (media voto: 6,08)



FLOP

Leonardo Capezzi (media voto: 5,63)

Antonino La Gumina (media voto: 5,72)

Domenico Maietta (media voto: 5,83)