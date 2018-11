Top&flop dell'Inter: De Vrij e Asamoah, parametri dal rendimento opposto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Rischiava di trovare poco spazio, tuttavia Stefan de Vrij quando impiegato ha fatto vedere il suo valore, al punto da risultare il miglior giocatore per media voto. La cerniera con Skriniar è quella migliore possibile fin qui per i nerazzurri, come si vede anche dalla media voto di Miranda, sorprendentemente fra i peggiori dei nerazzurri. Davanti, per un Mauro Icardi che ormai è una certezza c'è un Keita Balde Diao che non si sta rivelando propriamente un rinforzo: 5,57 per il senegalese, fra i più grandi flop del campionato in questo momento. Bocciato anche Kwadwo Asamoah: il ghanese, partito bene, sta collezionando da ottobre una serie di prove insufficienti, tanto da vedere la sua posizione in discussione, con la candidatura di Dalbert (anch'egli non benissimo con 5,80) che avanza.

TOP

Stefan de Vrij (media voto: 6,44)

Mauro Icardi (media voto: 6,39)

Milan Skriniar (media voto: 6,30)

FLOP

Keita Balde Diao (media voto: 5,57)

Miranda (media voto: 5,67)

Kwadwo Asamoah (media voto: 5,72)