Top&Flop dell'Udinese: De Paul da Seleccion. Lasagna non si conferma

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Una stagione complicata, che ha portato all'esonero di Julio Velazquez. Eppure in casa Udinese c'è qualcosa da salvare: Rodrigo de Paul sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A, tanto da essere stato convocato dal ct dell'Argentina. Poteva partire in estate, l'Udinese ha resistito e ha avuto ragione: ora il suo valore è più alto. Bene l'impatto di Pussetto mentre Behrami è la solita certezza. Sorprende Kevin Lasagna fra i peggiori, nonostante il centravanti sia riuscito a ottobre a meritarsi la chiamata di Roberto Mancini. Fatica a inserirsi il polacco Teodorczyk, il quale ha però giocato solo una partita dall'inizio.



TOP

Rodrigo de Paul (media voto: 6,46)

Ignacio Pussetto (media voto: 6,15)

Valon Behrami (media voto: 6,14)



FLOP

Lukasz Teodorczyk (media voto: 5,71)

Kevin Lasagna (media voto: 5,77)

Jens Stryger Larsen (media voto: 5,79)