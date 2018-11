Top&flop della Fiorentina: Chiesa al centro del progetto. Pjaca è un fiasco

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



In una Fiorentina che vive di alti e bassi, Federico Chiesa è la piacevole costante: 6,41 la media voto del talento classe 1997, insufficiente solamente in un'occasione. Per il resto continua la sua crescita. Non può non essere nella Top 3 Marco Benassi, che in sole 11 presenze ha eguagliato il suo record personale di marcature. Con 5 reti il centrocampista è il giocatore più prolifico, seguito da Veretout (stessa media voto) con 3, tutti su rigore. Un dato che fa riflettere e non sorprende vedere fra i peggiori il "Cholito" Simeone, poco prolifico e in alcuni casi nemmeno pericoloso. Grandissima delusione Marko Pjaca: il croato doveva essere la ciliegina sulla torta e invece, gol a parte contro la SPAL, è stato un flop. Bocciato fin qui anche Edimilson e non vanno tanto meglio le prestazioni di Mirallas (5,83) e Gerson (5,92) arrivati anche loro in estate.

TOP



Federico Chiesa (media voto: 6,41)

Marco Benassi (media voto: 6,33)

Jordan Veretout (media voto: 6,33)

FLOP



Marko Pjaca (media voto: 5,61)

Giovanni Simeone (media voto: 5,63)

Edimilson Fernandes (media voto: 5,82)