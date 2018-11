Top&flop della Juventus: CR7 il migliore in assoluto. Un solo bocciato

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.

Cristiano Ronaldo, fortissimamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo le prime giornate a prendere le misure del campionato italiano, una volta sbloccato è diventato inarrestabile: 6,71 la sua media voto, la migliore di tutta la Serie A. E anche la vetta della classifica cannonieri è a un passo. Dietro l'asso portoghese la certezza Blaise Matuidi, imprescindibile a centrocampo così come si conferma importante Mario Mandzukic. E quest'anno in posizione più centrale segna anche. In una squadra che ha ottenuto 34 punti su 36 disponibili succede che ci sia anche un insufficiente: è il caso di Douglas Costa. Il brasiliano, l'anno scorso secondo miglior giocatore del campionato per media voto (dietro di pochissimo a Ciro Immobile) paga l'inqualificabile gesto nei confronti di Federico Di Francesco.

TOP

Cristiano Ronaldo (media voto: 6,71)

Blaise Matuidi (media voto: 6,55)

Mario Mandzukic (media voto: 6,39)

FLOP

Douglas Costa (media voto: 5,50)

Rodrigo Bentancur (media voto: 6)

Alex Sandro (media voto: 6,05)