Top&flop della Lazio: Immobile non si ferma. Badelj non ingrana

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Quindici punti in otto partite, la Lazio alla sosta è la quarta forza del campionato. Cammino fino a questo momento molto regolare quello della squadra di Simone Inzaghi che ha perso con chi sulla carta è più forte e vinto con le altre. Media voto alla mano, il migliore è il portiere Thomas Strakosha. Subito dopo Ciro Immobile, capocannoniere dell'ultima Serie A che non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche in questo avvio di stagione è partito fortissimo.

Tra i peggiori, spuntano due volti nuovi: il laterale Marusic e l'ex leader della Fiorentina Milan Badelj.

TOP

Thomas Strakosha (media voto: 6.5)

Ciro Immobile (media voto: 6.38)

Stefan Radu (media voto: 6.3)

FLOP

Adam Marusic (media voto: 5.64)

Milan Badelj (media voto: 5.63)

Martin Caceres (media voto: 5.5)