Top&Flop della SPAL: Lazzari da big. Fares anello debole

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Manuel Lazzari è pronto al grande salto. Alla SPAL lo sanno bene e se quest'anno sono riusciti a respingere gli assalti a fine anno la cessione sarà inevitabile. Anche quando la squadra ha faticato l'esterno destro ha sempre giocato alla grande. Molto bene Francesco Vicari, decisamente meglio rispetto a un anno fa. Bocciato fin qui Fares mentre Everton Luiz ha visto crollare la sua media voto dopo la pessima prova contro la Lazio. Non valutabile invece Djourou: lo svizzero, acquisto di maggior spessore internazionale, ha giocato poco e male. Tre volte a voto ha al momento una media di 4,83.



TOP

Manuel Lazzari (media voto: 6,63)

Francesco Vicari (media voto: 6,20)

Alfred Gomis (media voto: 6)



FLOP

Mohamed Fares (media voto: 5,60)

Everton Luiz (media voto: 5,75)

Felipe (media voto: 5,82)