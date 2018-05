Top, flop e rivelazione, Bologna: Verdi su tutti. Stecca Destro

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

Una stagione all'insegna della normalità. Dove l'asticella non è stata alzata, dove l'ambizione è stata la salvezza e dove posizione e punti sono stati più o meno quelle della scorsa annata. Per questo gli umori di casa Bologna non sono certo dei migliori, per questo tra i top stagionali spicca per distacco Simone Verdi e tra le delusioni forse è stato pure riduttivo inserire solo due giocatori.

I TOP: Simone Verdi e Andrea Poli Dieci gol, il no al Napoli come scelta di cuore, la Nazionale. E' stato certamente l'anno di Simone Verdi, protagonista assoluto, e forse unico, della grigia stagione del Bologna. Che si è sì salvato, ma che non è mai riuscito a guardare più in alto. Tra chi si salva c'è pure Andrea Poli, perché l'italiano è stato comunque perno di un centrocampo che ha cambiato spesso pelle ma che ha visto nell'ex rossonero una vera e propria costante.

I FLOP: Mattia Destro e Adam Masina Sei gol non bastano per considerare ottimale la stagione di Destro. Anzi. Con Donadoni non ha legato, è stato pure escluso spesso dall'undici titolare e non riesce più a uscire dal limbo dell'eterna promessa non mantenuta. Con lui Adam Masina: la scorsa pareva l'estate del grande salto, questa la stagione della consacrazione invece ha vissuto un campionato inspiegabilmente in involuzione.

LA RIVELAZIONE: Erick Pulgar Il ventiquattrenne cileno è stata la piacevole sorpresa della rosa di Joey Saputo. Costanza e sostanza, è stato il quarto giocatore più utilizzato della rosa dei rossoblù in Serie A e ha pure segnato tre reti. Sarà perno della formazione emiliana anche nella prossima stagione.