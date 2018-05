Top, flop e rivelazione, Chievo: Inglese-Meggiorini, i due volti dell'attacco

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Federico Gaetano

Ennesima salvezza conquistata per il Chievo Verona, oramai abituata alla massima serie da lunghi anni. Stavolta è stata più dura del passato e pure del previsto, con Campedelli che ha esonerato all'ultimo tuffo Maran e promosso D'Anna dalla Primavera: scelta azzeccata, viste le tre vittorie in tre partite conquistate. Un'annata dove Roberto Inglese è rimasto nonostante fosse già stato acquistato dal Napoli, dove ha trovato il riscatto Emanuele Giaccherini ma dove non sono mancate delle delusioni importanti. Soprattutto in difesa.

I TOP: Roberto Inglese e Stefano Sorrentino Undici gol e un finale di stagione da trascinatore e uomo salvezza. Inglese è il leader di questo Chievo Verona, pronto per il Napoli o magari per essere trasferito altrove dal club azzurro. E' il miglior marcatore stagionale in A davanti a Mariusz Stepinski ma è impossibile non citare Stefano Sorrentino. Che a trentanove primavere ha vissuto un'altra stagione da protagonista assoluto.

I FLOP: Nenad Tomovic e Riccardo Meggiorini L'avventura finita a Firenze con la partita shock contro la Sampdoria, poi il Chievo Verona. Tomovic, però, non ha inciso come la dirigenza clivense sperava e difatti non è stato il titolarissimo atteso ai blocchi di partenza. Rimandato, probabilmente in viola, mentre davanti ha steccato Riccardo Meggiorini. Chiaro, c'è l'attenuante della sfortuna e degli infortuni, ma chiudere la Serie A a quota 0 gol non è certo da lui.

LA RIVELAZIONE: Mattia Bani Dainelli, Cesar, Tomovic, Gamberini. Alla fine, l'unica garanzia per i fantallenatori è stata, sorprendentemente, Mattia Bani. Che è per distacco il più giovane del pacchetto, che è pure il simbolo del nuovo ciclo che, prima o poi, dovrà partire per la formazione clivense che ha la media età della difesa più alta di tutta la Serie A.