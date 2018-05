Top, flop e rivelazione, Genoa: male attacco e mediana. Ok Perin

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Davide Ballardini è stato la molla che ha spinto il Genoa al di fuori dal baratro retrocessione. Il normalizzatore si è pure guadagnato la conferma da parte di Enrico Preziosi, fatto di non poco conto. La stagione del Grifone è stata segnata da un attacco però poco prolifico, dove nessuno è riuscito neanche a sfiorare la doppia cifra.

I TOP: Mattia Perin e Nicolas Spolli Le lacrime alla parata d'addio raccontano l'amore di Perin per quella che è diventata la sua seconda città. Così ha onorato Genova con un altro campionato da protagonista e dove il Grifone è stato tra le migliori difese di tutto il campionato. Per questo tra i migliori figura pure Nicolas Spolli, arrivato in estate e capace di metter la cerniera alla retroguardia di Ballardini.

I FLOP: Miguel Veloso e Gianluca Lapadula E' stato tutto il centrocampo del Genoa a deludere. Non ha inciso il nuovo arrivato Daniel Bessa, non ha reso come sperato Andrea Bertolacci, non ha fatto benissimo pure Diego Laxalt. Tra questi, ha pagato lo scotto dell'età Miguel Veloso, rare volte incisivo in questo campionato. Il paradosso è pure Gianluca Lapadula: miglior marcatore in Serie A, ha però siglato sole 6 reti. Spesso in panchina, le aspettative erano ben diverse in estate.

LA RIVELAZIONE: Iuri Medeiros Pareva un colpo 'alla Preziosi', nell'accezione dell'ennesimo acquisto della campagna acquisti. Invece è stato sorprendente, per qualità, senso del gol e degli assist. E' uno dei perni del futuro del Grifone, già centrale nel finale di campionato per Davide Ballardini.