Top, flop e rivelazione, Inter: Icardi-Skriniar al top. Male Candreva

La Champions League all'ultimo tuffo. All'ultimo respiro. Luciano Spalletti è riuscito a compiere l'impresa all'81' della gara dell'Olimpico contro la Lazio e ora inizia una nuova storia per la sua Inter, con la sua Inter. Il mercato di gennaio, con Rafinha, ha portato un rinforzo importante in una stagione dove, però, è mancato il centrocampo e una gerarchia chiara che Spalletti ha trovato solo alla fine del campionato.

I TOP: Mauro Icardi e Milan Skriniar Capocannoniere insieme a Ciro Immobile. Icardi si conferma tra i migliori bomber al mondo e la stagione Champions, da capitano, con l'Inter, lo conferma e lo dimostra. Con lui anche una delle più grandi rivelazioni dell'intero calcio internazionale: Milan Skriniar non ha patito il salto dalla Sampdoria all'Inter e, anzi, da subito è diventato icona e perno della retroguardia nerazzurra. Menzione d'onore anche per Rafinha: dal suo arrivo, l'Inter ha cambiato pelle, non solo tattica.

I FLOP: Dalbert e Antonio Candreva Dalbert è l'altra faccia del mercato nerazzurro: doveva essere il treno dell'out mancino della difesa, è stato il nuovo protagonista di una 'maledizione' che nel corso degli anni ha toccato tanti protagonisti nel ruolo per i nerazzurri. D'Ambrosio gli ha poi soffiato il posto mentre Antonio Candreva è rimasto il titolarissimo come esterno destro d'attacco. Il bottino dei gol, però, è la fotografia di una stagione non alla sua altezza: zero.

LA RIVELAZIONE: Joao Cancelo Se Dalbert è stato una delusione, Cancelo si è messo in mostra tanto da sfiorare il Mondiale con il suo Portogallo. Difficilmente l'Inter lo riscatterà, ma il futuro del terzino di proprietà del Valencia è da grande squadra.