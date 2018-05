Top, flop e rivelazione, Juve: non c'è l'HD. Sorprende D.Costa

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il migliore di questa stagione della Juventus? Massimiliano Allegri. Perché ha saputo gestire al meglio i suoi campioni, perché li ha tenuti fuori o schierati a seconda dei momenti di forma. Per questo non sono presenti, nella lista qui sotto, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: 38 reti in due, sono stati i trascinatori del gruppo. Dove c'è stato un uomo decisivo nel finale, Douglas Costa, e uno che ha rappresentato al meglio la solidità del pacchetto arretrato, Giorgio Chiellini. Ma il vero top è il gruppo.

I TOP: Douglas Costa e Giorgio Chiellini La spiegazione è nel cappello: Dybala e Higuain, nei numeri, sarebbero i migliori, ma è dall'esplosione di Douglas Costa che la Juventus ha messo la quinta marcia. Il brasiliano ha spaccato partite delicate e per questo si è dimostrato arma in più nel finale di stagione. Dall'altra parte, Giorgio Chiellini. Baluardo e icona del tempo che fu e di quello che sarà, visto che prenderà la fascia di Gianluigi Buffon, è il segno della continuità di una Juventus che non smette di vincere.

I FLOP: Alex Sandro e Claudio Marchisio Difficilmente, dopo una stagione normale, arriveranno 60 milioni di euro come la scorsa estate per il terzino brasiliano. L'esclusione dal Mondiale ne è la fotografia mentre, dall'altra parte, Claudio Marchisio non ha perso solo i galloni da titolare ma è anche riserva delle riserve di casa Juventus. Con la permanenza di Allegri in bianconero, adesso non è da scartare l'addio.

LA RIVELAZIONE: Mattia De Sciglio La Juventus ha puntato su certezze e garanzie e per questo non è facile trovare rivelazioni. Poi pensi a Mattia De Sciglio, ai fischi dei tempi del Milan, a quando veniva considerato promessa non mantenuta e, forse, eccola qui. Mattia De Sciglio.